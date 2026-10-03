Вячеслав Володин провел встречу с педагогическим сообществом в Саратовской области

Председатель Государственной Думы поздравил педагогов Саратовской области с наступающим Днем учителя.

Вячеслав Володин совершил рабочую поездку в Саратовскую область, где принял участие во встрече с педагогическим сообществом региона. В ходе мероприятия спикер парламента поздравил всех учителей с наступающим профессиональным праздником — Днем учителя.

Как сообщается на сайте Госдумы, Володин находится в своем избирательном округе. Помимо общения с педагогами, председатель нижней палаты парламента встретился с жителями региона. Он поблагодарил граждан за оказанное доверие и поддержку на прошедших выборах в Государственную Думу.

Ольга Сергеева