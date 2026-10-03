В Саратове на Театральной площади сегодня пройдет ярмарка выходного дня

Ярмарка выходного дня пройдет 3 октября на Театральной площади Саратова.

Об этом сообщает городская администрация.

Посетители смогут приобрести сельскохозяйственную и садоводческую продукцию, продовольственные товары и изделия народных промыслов по ценам производителей.

С автолавок разрешена продажа нескоропортящихся кондитерских изделий, колбасной продукции, мяса кур, живой рыбы, плодоовощной продукции, ягод, мёда и продукции пчеловодства, саженцев цветочных и декоративных культур, а также рассады.

Ярмарка будет работать с 8:00 до 15:00.

Ольга Сергеева