Володин проводит опрос в MAX о школьном питании в Саратовской области

Вячеслав Володин попросил саратовцев оценить школьное питание — с мая подорожает норматив.

Спикер Государственной Думы в своём канале в «МАХ» обратился к жителям региона с просьбой оценить организацию и качество горячего питания в школах. Опрос приурочен к итогам апреля, чтобы понять мнение родителей и учеников о текущей ситуации.

В публикации Володин предложил три варианта реакции, чтобы оперативно получить обратную связь от населения. Инициатива направлена на выявление проблем и улучшение системы.

Напомним, с 1 мая 2026 года норматив на питание одного ребёнка в школе будет увеличен до 120 рублей. На эти цели из бюджета направят дополнительно более 804 миллионов рублей.

Ольга Сергеева