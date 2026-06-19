Володин раскритиковал чиновников за запущенное состояние детских садов в городах

Вячеслав Володин потребовал «иметь совесть» и отремонтировать детсады в Энгельсе и Балакове.

Председатель Государственной Думы провёл видеоселекторное совещание, на котором раскритиковал районные власти за состояние детских садов.

Спикер напомнил, что депутатский проект по благоустройству территорий дошкольных учреждений в Саратове и 15 районах региона будет завершён к августу. Однако он отдельно указал на запущенность садиков в этих двух городах, заявив: «Ничего личного — совесть надо иметь».

Володин принял решение включить в благотворительный проект 11 детских садов Энгельса и 11 детских садов Балаково. Он поручил главам районов до октября подобрать порядочных подрядчиков для качественного ремонта, подчеркнув, что контроль за исполнением оставляет за собой.

Ольга Сергеева