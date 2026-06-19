В зоне СВО погиб храбро сражавшийся боец из Энгельсского района Нефедов Олег

В Энгельсском районе простились с Олегом Нефедовым, погибшим в ходе спецоперации.

Некролог опубликовала местная администрация, отметив, что боец проявил исключительное мужество и самоотверженность в защите мира и безопасности страны.

Губернатор Саратовской области выразил свои соболезнования семье погибшего, подчеркнув, что Олег Нефедов храбро сражался и его подвиг навсегда останется в сердцах саратовцев. «Он был настоящим героем, и его мужество будет служить примером для будущих поколений», — отметил губернатор.

Специальная военная операция продолжается 5-й год. Общее число погибших на фронте россиян властями не разглашается.

Ольга Сергеева