Вячеслав Володин рассказал о новых законах, вступающих в силу с 1 марта

С 1 марта в России вступают в силу новые законы о миграции, ЖКХ, такси и цифровой безопасности.

Об этом в соцсетях сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Ключевые изменения:

Миграция: Работодатели получили право увольнять иностранцев при введении региональных запретов на труд мигрантов.

ЖКХ: Срок оплаты счетов сдвигается до 15 числа, квитанции должны приходить не позднее 5 числа.

Безопасность: Создается система «Антифрод». Микрокредитные организации обязаны сообщать в ЦБ о попытках выдать займы без согласия клиента.

Такси: Для самозанятых на иномарках вводится квота в 25%. Остальные авто должны соответствовать критериям локализации.

Подписки: Сервисам запрещено списывать средства за онлайн-подписки после отказа пользователя от продления.

Подготовила Наталья Мерайеф