Вячеслав Володин рассказал о новых законах, вступающих в силу с 1 марта

С 1 марта в России вступают в силу новые законы о миграции, ЖКХ, такси и цифровой безопасности.
Об этом в соцсетях сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Ключевые изменения:
Миграция: Работодатели получили право увольнять иностранцев при введении региональных запретов на труд мигрантов.
ЖКХ: Срок оплаты счетов сдвигается до 15 числа, квитанции должны приходить не позднее 5 числа.
Безопасность: Создается система «Антифрод». Микрокредитные организации обязаны сообщать в ЦБ о попытках выдать займы без согласия клиента.
Такси: Для самозанятых на иномарках вводится квота в 25%. Остальные авто должны соответствовать критериям локализации.
Подписки: Сервисам запрещено списывать средства за онлайн-подписки после отказа пользователя от продления.
Подготовила Наталья Мерайеф