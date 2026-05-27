Володин рассказал о сроках строительства Южного обхода вокруг Саратова и Энгельса

Сроки строительства обхода сокращены.

В ходе обсуждения масштабного инфраструктурного проекта в Саратовской области председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил о значительном ускорении сроков строительства нового мостового перехода через Волгу. По его словам, возведение самого моста планируется завершить уже в следующем году, что существенно опережает ранее озвученные графики.

Проект включает в себя не только сам мост, но и Южный обход вокруг Саратова и Энгельса, который станет важным элементом транспортной инфраструктуры региона. Мост будет построен с использованием современных вантовых конструкций, что обеспечит его высокую надежность и долговечность.

Ранее сообщалось, что завершение подходов к мосту на правом и левом берегах запланировано на конец 2026 года, а сдача всего мостового перехода — на конец 2027 года. Однако, по последним данным, работы идут с опережением графика, и теперь акцент смещен на более раннее завершение основного этапа строительства.

Южный обход должен замкнуть транспортное кольцо вокруг Саратовской агломерации и соединить её с трассой Саратов — Озинки, что значительно улучшит транспортную доступность и сократит время в пути для жителей региона.

Ольга Сергеева