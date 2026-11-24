После электрификации саратовцы получат дополнительные два часа.

Госдума обратилась к правительству с просьбой включить в инвестпрограмму РЖД электрификацию участка, из-за которого саратовские поезда до Москвы стоят в поле.

Сегодня Госдума в третьем чтении приняла федеральный бюджет на 2027–2029 годы. В числе решений — обращение к правительству с просьбой включить в инвестиционную программу «РЖД» электрификацию 267-километрового участка Ртищево (Саратовская область) — Мичуринск (станция Кочетовка, Тамбовская область). Об этом сообщают сторонники председателя Госдумы Вячеслава Володина.

Для жителей Саратовской области это не абстрактная инфраструктурная история, а вполне реальная. Сейчас поезда, идущие на Москву и обратно, вынуждены менять электровоз на тепловоз в Ртищеве, а затем обратно — в Мичуринске. На эту процедуру уходит около двух часов. При сегодняшнем интенсивном темпе жизни это неоправданно большая потеря времени! Именно эту проблему и обозначил Володин.

«Электрификация этого участка необходима, если мы хотим ускорить время в пути. Это касается не только жителей Саратовской, Тамбовской и Пензенской областей, но и тех, кто из Москвы добирается в Адлер, Алматы и другие города», — отметил Володин.

Проблема, впрочем, не нова. О необходимости электрификации участка Ртищево — Кочетовка говорили ещё в 2018 году, тогда стоимость работ оценивали примерно в 15,8 млрд рублей плюс 7 млрд на внешнее электроснабжение. В 2024 году проект торжественно стартовал: на перроне тамбовского вокзала открыли памятный знак, а общая стоимость называлась уже в 88 млрд рублей. Однако в ноябре 2025 года тамбовские власти признали: РЖД приостановили реализацию проекта в рамках своей инвестпрограммы, финансирование ограничено. Возобновятся ли работы в 2026 году — станет известно не раньше декабря.

Тем важнее, что теперь вопрос пытаются перевести из внутренней программы РЖД в плоскость федерального решения. Для Саратова это не только скорость до Москвы, но и перспектива пустить скоростную электричку в этом направлении — а значит, вернуть в расписание те два часа, которые сейчас уходят на смену локомотивов.

Напомним, ранее в рамках принятого во втором чтении проекта федерального бюджета на 2027–2029 годы было решено выделить более 74 млрд рублей на развитие Саратовской области.

Что это значит для саратовцев прямо сейчас: решение пока не принято, но лед тронулся. Если правительство включит участок в инвестпрограмму РЖД, у региона появится реальный шанс на ускорение поездов до Москвы и на юг.

…Самолеты не каждому по карману, их график в условиях закрытия воздушного пространства часто нестабилен. Да и не все любят летать, отдавая предпочтение старому доброму поезду с его неповторимой атмосферой — душевными разговорами с попутчиками за чаем из неизменно красиво-резного подстаканника и таким убаюкивающим качанием вагона.

Ольга Сергеева