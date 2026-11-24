В творожной массе саратовского «Комбината детского питания» нашли запрещённый «мясной клей».

В сладкой творожной массе с изюмом «Вкусный день» саратовского «Комбината детского питания» обнаружили запрещённую пищевую добавку — микробную трансглютаминазу, известную как «мясной клей». Об этом 24 ноября сообщил канал «SHOT проверка» в мессенджере «МАКС».

Продукт проверили в одном из «Магнитов» Казани. Отмечается, что продукция комбината продаётся в крупных торговых сетях и поставляется в саратовские школы. Трансглютаминаза склеивает белки и уплотняет консистенцию пищи; её добавление запрещено в России и странах ЕАЭС, поскольку она повышает риск бактериального заражения и проблем с пищеварением, особенно опасна для людей с ослабленным иммунитетом, аллергией и непереносимостью глютена.

Татарстанское управление Роспотребнадзора передало информацию коллегам из Саратовской области. Производителю объявили предостережение и обязали соблюдать требования технических регламентов.