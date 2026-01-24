Володин – саратовским чиновникам: Наводите порядок в школьном питании

Вячеслав Володин во время совещания в режиме видеоконференции по вопросу организации питания детей в школах Саратовской области поднял тему нормативов финансирования питания учеников.

Напомним, ранее ТГ-канал «Володин Саратов» сообщал, что в регионе на протяжении 6 лет индексация и софинансирование норматива на питание учеников не проводились: этим вопросом ответственные лица на местах не занимались.

Сейчас в Саратовской области питание учащегося начальных классов рассчитывается из норматива в 64 рубля. Для учащихся с 5 по 11 класс в сельских школах и городах с численностью до 100 тыс. человек после принятого с 1 января 2026 года решения – 80 рублей. Ученикам льготных категорий в Саратове, Энгельсе и Балакове предоставляется минимальная компенсация, сумма которой различна.

— Этого недостаточно, чтобы обеспечить ребенка качественным горячим питанием. Должен быть единый норматив, позволяющий кормить детей. Со своей стороны помогу решить этот вопрос, но порядок наводите, – сказал Володин участникам видеоконференции.

Для решения проблемы Вячеслав Володин предложил довести минимальный норматив финансирования для обеспечения питания до 120 рублей на ребенка:

— для всех учащихся начальных классов Саратовской области;

— для всех учащихся 5 -11 классов в сельских населенных пунктах и 15 городах региона с численностью до 100 тыс. человек, где принято решение о бесплатном питании с 1 января 2026 года;

— для учащихся 5-11 классов льготных категорий в Саратове, Энгельсе и Балакове.

Со своей стороны Вячеслав Володин будет заниматься поиском финансирования на эти цели.

— Надо за февраль-март постараться эти средства найти, а потом уже через бюджет области их довести до бюджетов городов и районов. И вывести все это на коэффициент другой. Но надеемся, что ежегодно будет индексация на уровне инфляции, – отметил он.

Подготовила Ольга Сергеева