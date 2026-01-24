Депутат Саратовской областной думы призвал срочно принять меры против роста цен

Депутат Саратовской облдумы Вячеслав Калинин поддержал инициативу о создании Государственного комитета по регулированию цен.

Идея, ранее внесённая Сергеем Мироновым, связана с резким подорожанием продуктов в начале 2026 года, которое политики связывают с повышением НДС.

Калинин отметил, что доходы населения не успевают за ростом цен, а также указал на возможные сговоры торговых сетей. По его мнению, только создание надзорного органа позволит остановить бесконтрольный рост цен на социально важные товары.

Алиса Эай