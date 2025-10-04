Володин – саратовским чиновникам: зачем закупать дороже…

Вячеслав Володин раскритиковал решение местных властей закупать и привозить растения, кустарники и деревья для высадки в парках и скверах города из Москвы.

— В этом году в рамках своих благотворительных проектов более 5 тысяч в том числе крупномеров закупал для других регионов. Как вы думаете, где я закупал? Я отправлял машину сюда, в Саратов, в Пензу. А вы отправляете в Москву, зачем? Там дороже в 3-7 раз, – сказал председатель Госдумы.

Володин отметил, что такие решения не дают возможности создавать и развивать местные питомники, а выгодны только тем, кто осваивает деньги, — сообщает ТГ-канал «Володин Саратов».

Подготовила Наталья Мерайеф