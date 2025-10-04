Работу мобильного интернета снова ограничили в Саратовской области

В ночь на 4 октября саратовцы столкнулись с перебоями мобильного интернета.

Несмотря на отображение 4G-сигнала, подключиться к сети с портативных устройств было невозможно.

Без доступа к Wi-Fi перестали работать большинство приложений. Исключением стали некоторые сервисы из белого списка: например, можно было отправлять сообщения ВКонтакте и медленно, но вызывать такси. При этом банковские приложения полностью потеряли работоспособность.

Напомним, что в Саратове, Энгельсе, Балакове и Балашове работают общественные точки бесплатного Wi-Fi.

Отдельно сообщается, что в эту же ночь в аэропорту Саратова был введен режим «Ковер», ограничивающий прием и выпуск самолетов.

Наталья Мерайеф