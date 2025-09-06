Володин: участники СВО должны преподавать в каждой школе

Преподаватели из числа участников СВО должны работать в каждой российской школе.

Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Политик уверен, что качества военных, прошедших фронты спецоперации, востребованы при обучении детей.