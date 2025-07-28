Володин в Ботаническом саду СГУ: люди ждут его открытия

Вячеслав Володин работает в своем избирательном округе — Саратовской области.

Во время поездки в Саратов он ознакомился с реализацией проекта по обустройству Ботанического сада Саратовского государственного университета, старейшего высшего учебного заведения, последнего императорского университета России.

Ранее к Вячеславу Володину обращались сотрудники вуза и жители города с просьбой помочь в благоустройстве Ботанического сада, так как десятки лет его территория находилась в состоянии упадка. Решение было найдено и реализуется.

Вячеслав Володин обсудил с научными сотрудниками ход работ по восстановлению и сохранению уникального природного объекта.

Ботанический сад имеет свои особенности: надо относиться бережно к каждому растению, к каждому дереву, чтобы корневую систему не повредить. Но при этом надо, чтобы вся инфраструктура была у нас с вами создана, — отметил он.

В настоящее время ведется обустройство экотроп, освещения, видеонаблюдения, ограждения, входной группы, автополива, установка коммуникаций.

В рамках этапа в этом году также будет проведена реконструкция оранжереи и административного здания. Задача – качественно и бережно выполнить работы до минусовых температур.

Вячеслав Володин подчеркнул, что по завершении проекта Ботанический сад должен быть доступен для жителей.

Об этом сообщает ТГ-канал «Володин Саратов».