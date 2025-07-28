Евгений Ковалев рассказал о поддержке развития уникального реабилитационного центра

Региональный координатор проекта «Единая страна — доступная среда» партии «Единая Россия», депутат Саратовской областной Думы Евгений Ковалев посетил областную комплексную детско-юношескую спортивно-адаптивную школу «Реабилитация и физкультура».

Парламентарий отметил, что учреждение играет важнейшую роль в восстановлении, развитии и социализации людей с особенностями здоровья:

«Здесь спорт — не просто секция или нагрузка, а полноценная часть реабилитационного процесса. Это школа силы духа, где формируется уверенность, выносливость и стремление к победе«, — подчеркнул Евгений Ковалев.

В ходе визита депутат осмотрел тренировочные залы, бассейн, специализированное реабилитационное оборудование, а также пообщался с коллективом — тренерским и медицинским. Обсудили перспективы развития учреждения и договорились о дальнейшем взаимодействии в рамках партпроекта.

«Все предложения, озвученные педагогами и специалистами, возьму в работу. В таких учреждениях формируется будущее — уверенное, ответственное и равноправное, соответсвенно, их поддержка должна быть постоянной и системной», — резюмировал парламентарий.

Сегодня школа «Реабилитация и физкультура» — это не просто адаптивный спортивный центр, а настоящая школа чемпионов. Её выпускники — заслуженные мастера спорта, паралимпийцы, такие как Денис Тарасов, Константин Лисенков, Илья Лукьянов, Мария Калинина, Андрей Живаев, Маляк Алиева — прославили Саратовскую область на всероссийской и международной аренах. В общей сложности спортсмены школы завоевали свыше 6 тысяч наград на соревнованиях всех уровней, подтверждая высокий профессионализм коллектива и уникальность самого учреждения.