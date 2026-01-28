Володин вручил депутатам книгу «Сталинград. Без срока давности»

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин на пленарном заседании вручил депутатам книгу «Сталинград. Без срока давности».

Как сообщает пресс-служба ГД, издание охватывает основные события и этапы Сталинградской битвы. На его страницах собраны исторические факты, уникальные документы, воспоминания фронтовиков и жителей Сталинграда, фотографии, аналитические данные, результаты судебного процесса по делу о признании геноцидом преступлений нацистов под Сталинградом, который состоялся в Волгограде летом 2023 года. Все эти материалы — свидетельства преступлений фашистов, которые целенаправленно пытались истребить советский народ.

«Это память о тех, кого уже нет, о наших близких. Мы должны с вами защищать подвиг наших дедов. Война прошла через каждую семью. И мы благодарны нашим коллегам из Волгоградской областной Думы, губернатору. Они большим творческим коллективом собрали материалы о жителях, героях, тех, кого уже сейчас нет», — отметил Вячеслав Володин.

В условиях, когда участились попытки некоторых европейских стран переписать историю, «мы со своей стороны должны сделать все, чтобы защитить тех, кого сегодня нет, защитить их подвиг», добавил он.

Подготовила Ольга Сергеева