Жители Саратова поделились в соцсетях снимками световых столбов и гало в морозном небе

Жители Саратова наблюдали редкое атмосферное явление.

Вечером можно было наблюдать вертикальные световые столбы, а утром — солнечное гало.

Снимки, сделанные в городе, появились в социальных сетях. Один из кадров, авторства аспиранта Института химии СГУ Кирилла Преснякова, опубликовал заведующий кафедрой метеорологии университета Максим Червяков.

Учёный пояснил, что феномен возникает в сильный мороз при отсутствии ветра. В воздухе формируются плоские ледяные кристаллы, которые ориентируются горизонтально и отражают свет уличных фонарей или рекламы, создавая эффект световых колонн. Чем выше точка наблюдения и темнее небо — тем больше столбов можно увидеть.

«Солнечное гало — это атмосферное явление, которое чаще всего выглядит как светящееся кольцо вокруг Солнца, но может включать и другие элементы. Оно возникает из-за преломления и отражения солнечного света в ледяных кристаллах, которые находятся высоко в атмосфере, в перистых облаках», — пояснил Червяков.

С прогнозируемым потеплением явление станет маловероятным, что делает текущие наблюдения уникальными.

Ольга Сергеева