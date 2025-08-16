Володин встретился с Ким Чен Ыном

Корея и Россия вновь создают историю справедливости, вместе борясь за мир и стабильность.

Об этом заявил председатель Государственных дел КНДР Ким Чен Ын в речи на торжественном собрании, посвящённом 80-й годовщине со дня Освобождения Кореи от японского колониального господства.

Российскую делегацию на мероприятии возглавлял председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Напомним, в Пхеньяне прошло торжественное собрание по случаю 80-летия Освобождения Кореи от японского колониального господства. В нём принял участие Володин и делегация депутатов.

Вячеслав Володин обратился со словами приветствия к председателю Государственных дел КНДР Ким Чен Ыну, зачитав поздравление от президента России Владимира Путина с 80-летием со дня разгрома частями Красной Армии и отрядами корейских патриотов Квантунской Армии.

«В настоящее время Корея и Россия снова создают историю справедливости в одном окопе борьбы за достоинство и суверенитет страны, за мир и стабильность во всем мире», — отметил Ким Чен Ын в речи, текст которой опубликовало Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

По его словам, сегодня на международной арене «откровенно совершаются опасные попытки вычеркнуть результаты мировой антифашистской войны и национально-освободительной войны, достигнутые трагическими разрушениями и огромными потерями».

Председатель Государственных дел КНДР особо отметил, что в истории освобождения Кореи ярко запечатлены подвиги солдат и офицеров Красной Армии, «которые героически сражались в авангарде мировой антифашисткой войны».

«Справедливые идеалы и усилия российского народа, оказавшего поддержку и помощь братскому народу в его национально-освободительной борьбе против империализма и колониализма, представляют собой бесценное наследие корейско-российских отношений», — подчеркнул Ким Чен Ын.

Фото: ЦТАК