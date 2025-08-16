В Саратове создадут большой логистический центр ведущих маркетплейсов

Губернатор Роман Бусаргин рассказал о масштабном расширении складской и логистической системы в Саратове.

В городе активно создаётся современный распределительный центр, который будет использоваться ведущими маркетплейсами и другими бизнес-структурами.

Одним из ключевых событий стало продвижение крупнейшего в Поволжье логистического комплекса от ООО «РВБ». Строители выполнили основную часть работ и приступили к завершающему этапу — отделке помещений склада, общая площадь которого составляет 82 тыс. кв. метров.

Помимо этого, ведётся реализация ещё одного значимого проекта — возведение современного складского центра для федеральных ритейлеров. Инвестиционная инициатива осуществляется в партнёрстве с «ГК Метрикс Девелопмент», соглашение с которой было подписано в прошлом году.

Ожидается, что развитие логистического кластера не только повысит транспортную связанность области, но и стимулирует приток новых инвестиций в экономику региона.