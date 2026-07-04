Володин рассказал о большом будущем скоростного трамвая в Саратове

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин назвал скоростной трамвай транспортом будущего, комментируя в своем канале запуск пассажирского движения на обновленном маршруте в Саратове.

По мнению спикера ГД, современные отечественные трамваи обеспечивают быструю и комфортную перевозку большого числа пассажиров, повышая транспортную доступность, улучшая экологию и снижая дорожные заторы. Один трехсекционный вагон вмещает до 260 человек, заменяя около 200 автомобилей. По эффективности это сопоставимо с наземным метро, но обходится значительно дешевле. Володин считает необходимым масштабировать этот опыт на другие города России.

В рамках модернизации саратовской сети было полностью переложено 67 км путей и закуплено 61 новый трамвайный вагон (трех-, двух- и односекционные). Весь подвижной состав оснащен кондиционерами, валидаторами, навигацией и USB-разъемами. Также установлены новые остановочные павильоны с табло, обновлена контактная сеть и подстанции, реконструирован путепровод через железную дорогу. В результате средняя скорость движения выросла вдвое.

Ольга Сергеева