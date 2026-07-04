Мужчина погиб в ДТП с двумя иномарками в Саратовской области

ДТП со смертельным исходом произошло в Вольском районе.

3 июля около 16:40 на дороге вблизи села Верхняя Чернавка (Вольский район, Саратовская область) произошло столкновение автомобилей «Ауди 80» и «БМВ 320i».

От удара автомобиль «Ауди», за рулём которого находился мужчина 1992 года рождения, опрокинулся на крышу. Водитель легкового автомобиля погиб на месте происшествия. Пассажиры «Ауди»: мужчина 2000 года рождения и 12-летний ребёнок — были доставлены в медицинское учреждение для оказания помощи.

По информации портала «Вольск.ру», водитель «Ауди» мог находиться в состоянии алкогольного опьянения и допустил выезд на встречную полосу движения. Машиной BMW управляла женщина 1983 года рождения.

Официальные обстоятельства ДТП устанавливаются сотрудниками Госавтоинспекции.

Ольга Сергеева