Володина возмутили лестницы без перил у ЖК «Паруса» в Саратове

В ходе очередного визита в Саратов председатель Госдумы Вячеслав Володин обратил внимание на многоквартирный дом с опасной лестницей без перил.

В опубликованном в соцсетях видео спикер ГД потребовал у губернатора Романа Бусаргина объяснений, кто разрешил сдать такой объект в 2022 году.

Володин подчеркнул, что отсутствие ограждений создает угрозу для детей, и потребовал проверить ответственных чиновников.

Речь идет о 21-этажном ЖК «Паруса», построенном компанией «Приволжье Гранд» при генподрядчике «Лесстр».

Наталья Мерайеф