«Звезда Гагарина» собрала юных астрономов в Саратовской области

В Саратовской области на базе спортивно-оздоровительного лагеря «Азимут» состоялось торжественное открытие Астрономического фестиваля «Звезда Гагарина».

Как сообщает региональное министерство образования, мероприятие, организованное Общероссийским движением детей и молодежи «Движение первых», собрало старшеклассников, студентов и педагогов из различных регионов России. Церемония открытия включила парад флагов регионов-участников и выступления представителей органов власти и космической отрасли.

В программе фестиваля запланированы образовательные лекции, практические занятия по астрономии и наблюдение за метеорами. Особое внимание уделено научно-развлекательному проекту «Разгон Космос», в рамках которого команды из пяти регионов разрабатывают и собирают аэростаты для запуска в стратосферу под руководством экспертов космической отрасли.

Второй день фестиваля пройдет на территории Парка покорителей космоса имени Ю.А. Гагарина, где участников ожидают интерактивные площадки, мастер-классы и финальный этап соревнований по запуску аэростатов.

Мероприятие направлено на популяризацию космических исследований и развитие научно-технического творчества среди молодежи, — подчеркнули в минобразования.

Ольга Сергеева