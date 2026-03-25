Волонтеры «ЛизаАлерт» нашли живыми 20 пропавших без вести саратовцев в феврале

За февраль 2026 года саратовское подразделение поискового отряда «ЛизаАлерт» обработало 24 заявки на поиск пропавших людей.

Из них 20 человек найдены живыми. Один пропавший обнаружен погибшим. По одной заявке поиски родственников завершены успешно.

Поиски остальных заявителей продолжаются. Волонтеры распространяют ориентировки и проверяют поступающие сведения о возможном местонахождении пропавших.

Отряд напоминает жителям о необходимости своевременно обращаться за помощью в случае исчезновения близких.

Ольга Сергеева