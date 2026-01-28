Волонтеры под Саратовом третий месяц ищут 77-летнюю Марию Бочкову

В Хвалынском районе разыскивается пропавшая осенью 77-летняя женщина.

В Саратовской области объявлен поиск пенсионерки Марии Бочковой (Кудряшовой), жительницы посёлка Алексеевский Хвалынского района.

Пожилая женщина ушла из дома 22 ноября 2025 года и до сих пор не вернулась. Информацию о её исчезновении распространил региональный отряд «ЛизаАлерт».

Приметы разыскиваемой: рост около 160 см, худощавого телосложения, короткие седые волосы, голубые глаза. Во что была одета женщина на момент исчезновения, неизвестно.

Всех, кто располагает любой информацией о местонахождении Марии Бочковой, просят позвонить на горячую линию: 8 (800) 700-54-52, по номеру 112 или связаться с координатором поисков Мариной по телефону: 8-905-385-03-88.

Ольга Сергеева