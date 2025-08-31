Волонтеры региона получили юридические скилы

Первичная профсоюзная организация Саратовской государственной юридической академии организовала региональную школу юридического волонтерства «ПравоТворчество».

Как сообщает министерство внутренней политики и общественных отношений Саратовской области, мероприятие прошло в рамках образовательного форума «Караман-2025», который на протяжении трех дней объединил на своей площадке будущих юристов.

Обучение прошли свыше 60 волонтёров-юристов. Участники школы получили базовые правовые навыки и усовершенствовали умение профессиональной деловой коммуникации.

Из учеников школы планируется организовать специальный мобильный корпус волонтеров-юристов, который будет оказывать бесплатную помощь жителям области.