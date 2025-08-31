Вскрышные работы в Саратове завершат к началу учебного года

В Саратове к 1 сентября завершают вскрышные работы на максимально возможном количестве объектов.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, перед руководством муниципалитета и МУПП «Саратовводоканал» была поставлена задача – ускорить завершение работ на тех участках, где пройдены основные технологические процессы и возможно организовать проезд. Подрядчики продолжают работать на участках и в выходные дни.

Ряд объектов были завершены полностью или частично (будет продолжено благоустройство), чтобы обеспечить проезд для автотранспорта. Особое внимание уделялось территориям вблизи образовательных учреждений.

— Ул. Соколовая (участок от Веселой до Горького): работы продолжаются, есть возможность проезда по двум полосам.

— Ул. Орджоникидзе (пересечение с Киевским проездом): работы продолжаются, на одном из участков будет обеспечен проезд по двум полосам.

— Ул. Державинская (район школы № 66 и лицея № 107): основные работы завершены, завершается благоустройство, проезд обеспечен.

— Ул. Мелничная (район гимназии № 31): работы завершены, проведено временное благоустройство, проезд обеспечен.

— Ул. Дегтярная (район техникума Ж/Д транспорта): работы выполнены, завершается благоустройство.

Часть объектов всё ещё остаются в работе в связи с технологическими особенностями и производственными процессами, которые необходимо провести для качественного выполнения всех мероприятий.