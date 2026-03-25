Волонтёры Саратова ищут 13-летнего подростка в серой куртке с капюшоном до пояса

В Саратовской области разыскивают 13-летнего мальчика.

Поисковый отряд «ЛизаАлерт» сообщил, что подросток пропал 18 марта 2026 года.

Волонтеры не раскрывают имя и не публикуют фотографию несовершеннолетнего. В ориентировке указаны приметы: рост 165 сантиметров, худощавое телосложение, светло-русые волосы, серо-голубые глаза.

В день исчезновения подросток был одет в серую куртку до пояса с капюшоном, черную спортивную трикотажную кофту и широкие серо-синие джинсы.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении школьника, просят незамедлительно сообщить по телефону 112.

Ранее волонтеры отряда сообщили, что две 14-летние девочки, пропавшие на территории Саратовской и Пензенской областей, были найдены живыми.

