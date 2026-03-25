В России могут ввести налоги на переводы по СБП

Минфин оценит необходимость такого нововведения грядущей осенью.

В Министерстве финансов России прокомментировали возможное введение налога на добавленную стоимость (НДС) для операций в Системе быстрых платежей (СБП). Как заявил заместитель главы ведомства Алексей Сазанов, на данный момент таких планов нет, а решение будет принято только по итогам анализа правоприменительной практики. Об этом сообщает Interfax.

По словам замминистра, сейчас Минфин сосредоточен на мониторинге изменений, принятых в прошлом году. Решение о необходимости корректировки налогового законодательства будет приниматься осенью.

«На данный момент какие-то дополнительные обложения НДС на банковские операции мы не планируем», — подчеркнул Сазанов.

Напомним, что в конце ноября 2025 года президент России подписал закон, отменяющий освобождение от НДС для операций, связанных с обслуживанием банковских карт, а также для услуг процессинга и эквайринга. Однако уже в январе текущего года Минфин в письме Центральному банку разъяснил, что налог не распространяется на переводы по банковским счетам и операции через СБП.

Таким образом, для пользователей системы быстрых платежей в ближайшее время ничего не изменится. Окончательное решение о возможном распространении НДС на переводы будет принято не ранее осени 2026 года.

Согласно оценкам Минфина, ежегодные доходы бюджета от отмены действовавших ранее налоговых льгот могут составить порядка 30 миллиардов рублей. При этом в ведомстве считают, что это не окажет серьезного влияния на развитие безналичных платежей в стране.

