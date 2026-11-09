Вольские чиновники купят скоростной серебристый катафалк

Администрация Вольского района закупает спецавтомобиль.

Районные чиновники объявили закупку «нового грузопассажирского полноприводного автомобиля для оказания ритуальных услуг».

Согласно документам на сайте госзакупок, машина необходима для «транспортировки гроба с телом умершего, перевозки сопровождающих лиц, доставки ритуальных принадлежностей и инвентаря к месту захоронения». Транспортное средство должно быть новым, 2026 года выпуска, серого или серебристого цвета, иметь в грузовом отсеке крепления для гроба и развивать скорость до 127 километров в час.

Начальная цена контракта — более 1,7 миллиона рублей. Заявки от поставщиков принимаются до 16 ноября.