Вольского врача-инфекциониста будут судить за поддельный больничный

В Вольске возбуждено уголовное дело в отношении врача-инфекциониста районной больницы по фактам служебного подлога и взяточничества.

Летом 2024 года медик оформила фиктивный лист нетрудоспособности пациенту за взятку в 3 500 рублей. На основании документа тот не работал с 16 по 25 июля. Посредник и пациент уже осуждены: мужчина получил 5 месяцев ограничения свободы и штраф 60 тыс. рублей.

Врачу грозит до 4 лет лишения свободы по ч. 1 ст. 292 УК РФ (подлог) и ч. 1 ст. 291.2 УК РФ (мелкое взяточничество).

Фото: соцсети