Сильная геомагнитная буря накроет Саратовскую область в воскресенье

Учёные Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ предупреждают жителей Саратовской области о геомагнитной буре, которая ожидается 12 июля.

По расчётам специалистов, пик активности придётся на 16:00, начальным возмущениям присвоят категорию G1. Снижение интенсивности начнётся после 19:00, а полное восстановление геомагнитного фона прогнозируется к 01:00 понедельника 13 июля.

В такие периоды метеочувствительные люди, особенно с сердечно-сосудистыми заболеваниями, должны внимательнее следить за самочувствием, контролировать давление и избегать нагрузок, — напоминают медики.

Ольга Сергеева