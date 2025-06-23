Вопрос ущерба от сайгаков в Саратовской области вынесен на федеральный уровень

Председатель Саратовской областной Думы Алексей Антонов озвучил основные итоги работы делегации региона в рамках Дней Саратовской области в Совете Федерации.

Саратовская делегация выразила серьезную обеспокоенность миграцией сайгаков, наносящих ущерб сельскому хозяйству левобережья, — сообщает пресс-служба областного парламента.

Численность популяции животных необходимо контролировать, иначе сельскому хозяйству региона будет нанесен непоправимый ущерб, – отметил спикер. – На региональном уровне уже приняты решения о компенсации фермерам, чьи хозяйства пострадали от нашествия животных. На федеральном уровне необходимо решение о регулировании поголовья. Нашли понимание со стороны федеральных ведомств.



Рассмотрели инфраструктурные и коммунальные проекты региона.

Обсудили вопрос восстановления автомобильного пункта пропуска «Фомин-Казталовка» на границе с Казахстаном. Это поможет развитию международных торговых связей, улучшит транспортную логистику, позволит снизить нагрузку на пункт пропуска в Озинках.

Итогом нашей работы в Москве стал проект Постановления Совета Федерации, принятие которого ожидается в начале июля. Но уже сейчас нашим сенаторам Валерию Васильевичу Радаеву и Андрею Ивановичу Денисову поступило указание начать работу по всем этим вопросам, активнее участвовать в проблемах региона. Не снимаем с себя ответственности в плане регулирования регионального законодательства и поиска решений, но наиболее эффективного результата удастся добиться только совместными усилиями, — резюмировал Алексей Антонов.