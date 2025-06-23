Саратовца осудят за жестокое убийство сожительницы ножом в квартире

В Саратове скоро начнется суд над 62-летним мужчиной по обвинению в особо жестоком убийстве.

Напомним, инцидент произошел в период с 13 по 14 июня 2024 года в квартире на улице Шелковичной. Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поссорился с 50-летней женщиной, с которой он долгое время жил. В ходе конфликта он нанес ей множество ударов по голове, шее, груди и спине. Для этого он использовал не только руки, но и различные предметы, включая нож. В результате полученных травм женщина скончалась на месте.

Мужчина обвиняется по статье «убийство, совершенное с особой жестокостью» (пункт «д» части 2 статьи 105 УК РФ). В ходе следствия он был задержан и арестован.

По словам представителей Следственного комитета, собраны все необходимые доказательства, подтверждающие вину подозреваемого. Уголовное дело с обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу.