Воронежский «Буран» уступил «Кристаллу» в матче ВХЛ со счётом 2:4

Воронежский «Буран» в гостевом матче регулярного чемпионата Высшей хоккейной лиги проиграл саратовскому «Кристаллу».

Хозяева открыли счёт уже на 8-й минуте благодаря шайбе Никиты Червонцева. «Буран» отыгрался на 17-й минуте усилиями Егора Горюнова (1:1), однако Семён Сорокин забросил гол «в раздевалку», и на перерыв команды ушли при счёте 2:1 в пользу саратовцев.

Во втором периоде за 15 секунд до сирены «Кристалл» реализовал большинство — отличился Захар Польшаков. В третьей двадцатиминутке Антон Подорожников увеличил отрыв хозяев до трёх шайб (4:1). За шесть минут до финальной сирены Михаил Назаров отыграл одну шайбу, но на большее воронежцев не хватило. Итог матча — 2:4 в пользу саратовцев.

Несмотря на поражение, «Буран» сохраняет позиции в группе лидеров, отставая от идущего первым тульского АКМ на 2 очка.