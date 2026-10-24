Сохранить единое пособие для саратовских семей с детьми: Госдума примет новый закон

Правительство внесло в Госдуму законопроект о сохранении единого пособия при трудоустройстве родителей.

Главная цель — поддержать родителей, решивших возобновить работу или увеличить заработок, исключив риск мгновенной отмены госпомощи при трудоустройстве.

Сейчас незначительное превышение среднедушевого дохода семьи над прожиточным минимумом приводит к полной потере права на выплаты. Новый законопроект предлагает сгладить этот «пороговый эффект» и ввести гибкий механизм перерасчёта, гарантирующий, что семейный бюджет при трудоустройстве родителей не уменьшится.

Для Саратовской области принятие инициативы имеет высокое социальное значение: тысячи семей ежедневно сталкиваются с выбором между выходом на постоянную работу и сохранением стабильных выплат. Нововведения позволят родителям устраиваться на работу с уверенностью, что поддержка государства продолжится, если доход незначительно превысит региональный прожиточный минимум. Это снизит риск бедности и положительно повлияет на рынок труда.

Ожидается, что Госдума рассмотрит законопроект в приоритетном порядке. После утверждения отделение Социального фонда России по Саратовской области актуализирует региональные правила назначения пособий.