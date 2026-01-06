Впервые за долгие годы значительно расширили площадь саратовского Парка Победы

Губернатор Роман Бусаргин отметил среди достижений года открытие в Саратове памятника регулировщице Марии Лиманской.

Фронтовичка известна как «Бранденбургская Мадонна» благодаря знаменитому снимку 1945 года.

«Открытие монумента стало знаком почтения к её героизму, это наш вклад в сохранение исторической правды. Идею мы обсудили с её дочерьми, а финансирование было внебюджетным», — подчеркнул губернатор.

Он также сообщил о масштабном благоустройстве парка Победы: расширении территории, создании экотропы, ремонте дорог и высадке тысяч растений.

Ольга Сергеева