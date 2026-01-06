Вячеслав Володин: Великий праздник

Осталось несколько часов до Рождества Христова.
Все мы к нему готовимся.
Подготовка идёт и в Иоанновском женском монастыре в пос. Алексеевка Хвалынского района Саратовской области.
Этот ВЕЛИКИЙ ПРАЗДНИК несёт в себе тепло, радость и свет.
Пробуждает в нас самые лучшие чувства — любовь, доброту и милосердие.
Желаю, чтобы во всех наших семьях царили согласие и любовь, а в душе — спокойствие и вера в СПАСИТЕЛЯ.
Пусть Рождественская звезда освещает путь к счастью и оберегает каждого!
С наступающим Рождеством Христовым!