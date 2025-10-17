Врач из Саратова награждена Путиным за работу в зоне СВО

Заведующая поликлиникой Областной детской клинической больницы Саратова Елена Любимова удостоена благодарности президента России.

Высокая награда присуждена Владимиром Путиным за многолетний добросовестный труд и личный вклад в развитие здравоохранения.

Врач с 30-летним стажем проявила высокий профессионализм при работе в экстремальных условиях. В 2023 году она координировала осмотры детей в ЛНР в составе мобильной бригады, а ранее провела профилактические осмотры более 2000 детей в Абхазии.

Министр здравоохранения области Владимир Дудаков поздравил Елену Любимову, отметив, что за этой наградой стоит уважение коллег и пациентов.

Наталья Мерайеф