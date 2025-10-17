В Саратове потребовали ревизии приватизации социально значимых объектов

В Саратовской области предложили провести ревизию приватизации социально значимого имущества.

Инициатива обсуждалась на совещании в региональном парламенте под председательством спикера Алексея Антонова.

Было отмечено, что процесс передачи некогда важных объектов, таких как спортивные сооружения и промышленные предприятия, в частные руки зачастую приводил к их запустению и утрате прежнего значения для жителей.

В частности, зампред облдумы Роман Грибов посетовал на состояние теннисных кортов на 5-й Дачной, когда-то бывших центром притяжения для жителей целого микрорайона и местом проведения соревнований высокого уровня. Он также подчеркнул необходимость выяснения обстоятельств приватизации завода «Карат», некогда ведущего предприятия перерабатывающей промышленности.

«Должны быть законные основания для возврата, их необходимо находить», — подчеркнул депутат.

«Возвращение таких объектов — всегда сложный и длительный процесс, требующий подключения всех институтов власти. Нам предстоит и разработка новых законодательных инициатив, и деятельность рабочей группы, где будут рассматриваться наиболее вопиющие факты уже состоявшихся передач в частные руки социальных объектов», — прокомментировал депутат облдумы Роман Чуйченко.

Городские депутаты поддержали инициативу областной Думы.

Исполняющая полномочия председателя Саратовской городской Думы Елена Злобнова отметила, что многие здания кинотеатров, дома культуры и спортивные сооружения, перейдя в частные руки, стали приносить прибыль лишь отдельным лицам, а некоторые пришли в полный упадок: «Например, кинотеатр «Саратов». Для тысяч саратовцев это знаковое место, они вспоминают, как ходили сюда смотреть любимые фильмы. Было бы замечательно возвратить его в культурную жизнь нашего города».

Председатель комитета гордумы по бюджетно-финансовым вопросам, экономике, использованию муниципальной собственности, местным налогам и сборам Игорь Фомин выразил готовность к участию в деятельности создаваемой рабочей группы облдумы.

«Главная задача – выработать действенные в рамках правового поля механизмы, чтобы вернуть саратовцам столь необходимые им объекты культуры, спорта, инфраструктуры, и избежать повторения ошибок в дальнейшем».