Врач предупредил саратовцев об опасностях сколиоза

Сегодня, 25 июня, отмечается Международный день борьбы со сколиозом.

Заболевание среди подростков стало особенно актуально за последние несколько лет, когда дети много времени проводят сидя перед компьютером.

Врач травматолог-ортопед СОДКБ Алексей Темяков рассказал, почему родителям важно вовремя обратить внимание на осанку ребёнка: «Сколиоз очень распространённое заболевание, диагностируется у детей 10-18 лет в 2-4 % случаев. Но оно не такое простое, как может показаться. Хотя, течение заболевания у каждого ребенка индивидуальное: у одних деформация быстро прогрессирует, у других величина деформации остается практически неизменной. В некоторых случаях сколиоз может сочетаться с кифозом, плоскостопием. Нередко деформация позвоночного столба приводит к выраженному болевому синдрому и нарушениям в сердечно-легочной системе, дегенеративно-дистрофическим процессам в позвонках и межпозвоночных дисках.»

Развитию деформации позвоночника способствуют:

1) диспластические изменения в спинном мозге, позвонках, дисках

2) общий патологический фон организма (например, обменно-гормональные нарушения)

3) статико-динамические нарушения, этот фактор приобретает свое значение в период формирования структурных изменений позвонков. Но к прогрессирующему характеру течения сколиоза может привести только сочетание всех трех факторов.

Меры профилактики сколиоза:

-Сон на жесткой постели со специальным матрасом

-Правильная и удобная обувь

-Постоянная смена двигательной активности, включающая прогулки, занятия физическими упражнениями

-Коррекция неправильного положение тела за партой, рабочим столом, сидения на одной ноге

-Контроль за равномерной нагрузкой на позвоночник при ношении рюкзаков, сумок, портфелей

-Лечебная физкультура, плавание

Сколиоз — стойкое искривление позвоночного столба. Нарушение осанки у детей чаще формируется в период интенсивного роста, с 8 до 16 лет. Девочки страдают от сколиоза чаще мальчиков в 5-7 раз.