Бусарин: Облдума поддержала важные поправки в региональный бюджет

На заседании областной думы были поддержаны важные поправки в региональный бюджет.

50 млн рублей — на реализацию первого этапа создания экопарка в Летном городке Энгельса.

30,7 млн рублей — на повышение зарплат в Саратовской областной службе спасения.

5,9 млн рублей — на размещение обособленного МФЦ в Самойловке.

Культура:

5,6 млн рублей — на благоустройство территории детской школы искусств (https://t.me/busargin_r/8549) № 1 в Вольске.

22 млн рублей — на восстановление инженерных сетей в здании на улице Октябрьской, где будет размещена картинная галерея музея К.А. Федина.

12,6 млн рублей — на ремонт кровли и монтаж оконных блоков в здании Клуба Талалихина в Вольске.

9,9 млн рублей — на ремонт фасада Дворца бракосочетания на улице Волжской.

Транспорт:

130,4 млн рублей — поддержка города Саратова в рамках компенсации 30% затрат, связанных с брутто-контрактами.

20 млн рублей — средства для обеспечения работы автобусного маршрута № 78, курсирующего между стадионом «Волга» и областной инфекционной больницей. Он также проходит через новый онкоцентр.

Спорт:

117,9 млн рублей — на гранты нашим профессиональным клубам.

22 млн рублей — на продолжение поэтапного ремонта ЛДС «Кристалл». Ранее выделяли средства на ремонт фасада дворца, приобретение специальной установки для льда. Новое финансирование позволит отремонтировать зал и раздевалки для спортсменов, а также приобрести новые тренажеры.

Дороги:

— Вольский район — 30 млн рублей.

— Федоровский район — 10 млн рублей.

— Дергачевский район — 20 млн рублей.

— 93,1 млн рублей — на ремонт дороги, соединяющей Петровск и Аткарск. С просьбой привести в порядок трассу, которая позволяет значительно сократить путь между районами, к Председателю Государственной думы Вячеславу Володину обращались местные жители.

— 28 млн рублей — на охрану мостов и путепроводов.

Здравоохранение и социальная сфера:

— 152 млн рублей — на новую региональную программу по ремонту территорий медицинских учреждений. В ее первый этап вошли 27 больниц.

— 74,6 млн рублей — на приобретение аппаратов проведения гемодиализа, передвижных цифровых хирургических рентгенов и двух автомобилей скорой помощи для Областной клинической больницы.

— 50 млн рублей — на лекарства для больных сахарным диабетом.

— 80 млн рублей — на лекарства для жителей с онкологическими заболеваниями.

— 10 млн рублей — на лекарства для граждан с ревматологическими заболеваниями.

— 10,7 млн рублей — на закупку различного оборудования для районных больниц в Аткарске, Балашове, а также на приобретение источника бесперебойного питания для компьютерного томографа в Красноармейской районной больнице.

— 3,3 млн рублей — на ремонт кровли в Алексеевском доме-интернате для престарелых и инвалидов.

— 4,9 млн рублей — на приобретение специализированного автомобиля для перевозки граждан с ограниченными возможностями здоровья в Вольском районе.

Образование:

— 11,1 млн рублей — на ремонт еще 4 дополнительных помещений в рамках комплексной модернизации школы № 2 им. В.П. Тихонова. В этом году здесь завершился масштабный капитальный ремонт исторического корпуса. Указанные кабинеты расположены в другой части образовательного учреждения и ранее не были задействованы. Их планируется оснастить современным оборудованием для уроков труда.

— 10 млн рублей — на ремонтные работы в православном лагере «Солнечный».