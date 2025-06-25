Бусарин: Облдума поддержала важные поправки в региональный бюджет

На заседании областной думы были поддержаны важные поправки в региональный бюджет.
50 млн рублей — на реализацию первого этапа создания экопарка в Летном городке Энгельса.
30,7 млн рублей — на повышение зарплат в Саратовской областной службе спасения.
5,9 млн рублей — на размещение обособленного МФЦ в Самойловке.
Культура:
5,6 млн рублей — на благоустройство территории детской школы искусств (https://t.me/busargin_r/8549) № 1 в Вольске.
22 млн рублей — на восстановление инженерных сетей в здании на улице Октябрьской, где будет размещена картинная галерея музея К.А. Федина.
12,6 млн рублей — на ремонт кровли и монтаж оконных блоков в здании Клуба Талалихина в Вольске.
9,9 млн рублей — на ремонт фасада Дворца бракосочетания на улице Волжской.
Транспорт:
130,4 млн рублей — поддержка города Саратова в рамках компенсации 30% затрат, связанных с брутто-контрактами.
20 млн рублей — средства для обеспечения работы автобусного маршрута № 78, курсирующего между стадионом «Волга» и областной инфекционной больницей. Он также проходит через новый онкоцентр.
Спорт:
117,9 млн рублей — на гранты нашим профессиональным клубам.
22 млн рублей — на продолжение поэтапного ремонта ЛДС «Кристалл». Ранее выделяли средства на ремонт фасада дворца, приобретение специальной установки для льда. Новое финансирование позволит отремонтировать зал и раздевалки для спортсменов, а также приобрести новые тренажеры.
Дороги:
— Вольский район — 30 млн рублей.
— Федоровский район — 10 млн рублей.
— Дергачевский район — 20 млн рублей.
— 93,1 млн рублей — на ремонт дороги, соединяющей Петровск и Аткарск. С просьбой привести в порядок трассу, которая позволяет значительно сократить путь между районами, к Председателю Государственной думы Вячеславу Володину обращались местные жители.
— 28 млн рублей — на охрану мостов и путепроводов.
Здравоохранение и социальная сфера:
— 152 млн рублей — на новую региональную программу по ремонту территорий медицинских учреждений. В ее первый этап вошли 27 больниц.
— 74,6 млн рублей — на приобретение аппаратов проведения гемодиализа, передвижных цифровых хирургических рентгенов и двух автомобилей скорой помощи для Областной клинической больницы.
— 50 млн рублей — на лекарства для больных сахарным диабетом.
— 80 млн рублей — на лекарства для жителей с онкологическими заболеваниями.
— 10 млн рублей — на лекарства для граждан с ревматологическими заболеваниями.
— 10,7 млн рублей — на закупку различного оборудования для районных больниц в Аткарске, Балашове, а также на приобретение источника бесперебойного питания для компьютерного томографа в Красноармейской районной больнице.
— 3,3 млн рублей — на ремонт кровли в Алексеевском доме-интернате для престарелых и инвалидов.
— 4,9 млн рублей — на приобретение специализированного автомобиля для перевозки граждан с ограниченными возможностями здоровья в Вольском районе.
Образование:
— 11,1 млн рублей — на ремонт еще 4 дополнительных помещений в рамках комплексной модернизации школы № 2 им. В.П. Тихонова. В этом году здесь завершился масштабный капитальный ремонт исторического корпуса. Указанные кабинеты расположены в другой части образовательного учреждения и ранее не были задействованы. Их планируется оснастить современным оборудованием для уроков труда.
— 10 млн рублей — на ремонтные работы в православном лагере «Солнечный».