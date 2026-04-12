Врач Решетников дал саратовцам важные советы по безопасному выходу из Великого поста

Названа смертельная опасность, которая поджидает саратовцев после Пасхи.

Семинедельное испытание постом подошло к концу, но главная битва за здоровье только начинается.

Замглавврача областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Сергей Решетников предупредил жителей Саратова: резкое переключение на скоромную еду может обернуться не просто тяжестью в животе, а многодневным стрессом, который страшнее алкоголя и никотина.

На брифинге в региональном минздраве 9 апреля эксперт объяснил, почему после 7 недель ограничений организм похож на расшатанные нервы. Перегружать пищеварительную систему мясным изобилием нельзя, заявил Решетников, призвав начинать выход с индейки или курицы и запивать всё полутора-двумя литрами воды.

Если после праздничного ужина надуло живот — срочно назад, к кефиру и салатам.

Но главный удар по здоровью наносится не едой. По словам врача, долгое пребывание в стрессе (а смена рациона — это колоссальный стресс) способно убить организм быстрее, чем сигарета или рюмка. Спасаться от пасхального перегруза Решетников советует спортом, прогулками и полным отключением телефона. Цифровой детокс и бег трусцой — вот новое лекарство.

Вопреки стереотипам, современные молодые саратовцы оказались разумнее старшего поколения. Решетников отметил, что они активнее бегут на диспансеризацию, потому что всерьез задумались о будущем и рождении детей.

Алиса Эай