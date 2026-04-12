Обозначен срок сдачи после реставрации спасённого Дома офицеров в Энгельсе

Гарнизонный Дом офицеров в Энгельсе долго находился в аварийном состоянии.

В ходе видеоконференции спикер Госдумы Вячеслав Володин обсудил с губернатором Романом Бусаргиным ход реставрации. Ключевой вопрос — завершение работ и сдача объекта.

Володин спросил, когда планируется окончание реставрации и может ли глава региона гарантировать сдачу здания до конца 2026 года. Бусаргин заверил: все работы выполнят в срок, объект передадут городу не позднее указанной даты.

По просьбе ветеранов и жителей решили восстановить исторический облик здания, выделили средства. В июле прошлого года там начались противоаварийные работы.

Ольга Сергеева