Врачи из Саратова спасли супругов после сильного отравления угарным газом

Семейная пара отравилась угарным газом у себя в доме.

В конце апреля в больницу скорой помощи поступили 60-летний мужчина и 52-летняя женщина — супруги, проживающие в частном доме с газовым отоплением. Вечером они почувствовали себя плохо, а утром их в бессознательном состоянии обнаружил взрослый сын.

Мужчину привели в сознание на месте, женщину госпитализировали в крайне тяжёлом состоянии и подключили к ИВЛ. Врачам удалось стабилизировать пациентов, и накануне майских праздников их выписали.

Напомним, в начале мая в Саратове угарным газом отравились двое детей и двое взрослых.

Ольга Сергеева