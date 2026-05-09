Жителям Энгельса в магазинах увеличат запасы бутилированной воды из-за аварии на коллекторе

В Энгельсе увеличат запасы бутилированной воды в магазинах из-за аварии на коллекторе.

Зампред правительства Саратовской области Алексей Никитин провёл 5 мая совещание с руководителями крупных розничных сетей. Поводом стало снижение напора воды в Энгельсе из-за аварии на коллекторе, который прорвало 30 апреля.

Властями достигнута договорённость о формировании повышенных запасов питьевой воды в бутылках в сетях «Чижик», «Магнит-Экстра», «Пятерочка», «Лента», «Победа», «Бристоль», «Живой источник», «Тандер» и «Глория-Маркет».

Восстановительные работы идут круглосуточно с привлечением техники и специалистов из Саратова и соседних районов, — отметили в местной администрации.

