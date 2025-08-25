Врачи Петровской больницы спасли пациента с критическим нарушением сердечного ритма

В Петровской районной больнице медики успешно купировали жизнеугрожающее состояние у пациента с редким нарушением сердечного ритма. Мужчина поступил в медучреждение в крайне тяжелом состоянии с частотой сердечных сокращений 220-250 ударов в минуту.

После того как медикаментозная терапия не дала результатов, врачи провели экстренную электрическую кардиоверсию. С помощью короткого разряда специалистам удалось восстановить нормальный сердечный ритм. Состояние пациента стабилизировалось.

В настоящее время мужчина переведен в областную клиническую больницу для дальнейшего обследования и подбора противорецидивной терапии. Этот случай демонстрирует высокий уровень подготовки медицинского персонала и оснащенности районных медучреждений современным оборудованием.