Врачи призвали саратовцев в жару побольше спать и пить

В Саратовской области рекордная жара продлится до 14 июля.

По данным гидрометцентра, температура воздуха в ближайшие дни достигнет +35…+39 градусов.

Заместитель министра здравоохранения Денис Грайфер дал рекомендации для жителей региона в условиях аномально высоких температур. Специалисты советуют ограничить пребывание на открытом солнце, особенно в дневные часы с 11 до 17. Людям с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы рекомендуется воздержаться от дальних поездок.

Медики напоминают о необходимости носить головные уборы и легкую одежду из натуральных тканей. Важно соблюдать питьевой режим — около 1,5 литров воды в день. В питании следует отдавать предпочтение легкой пище: овощам, фруктам, кисломолочным продуктам и холодным супам.

Особое внимание уделяется правильному использованию кондиционеров — перепад температур между улицей и помещением не должен превышать 10 градусов. Также рекомендуется чаще принимать прохладный душ и проводить влажную уборку в домах.

Грайфер подчеркнул, что в жаркий период следует уменьшить физические нагрузки и больше отдыхать. Эти меры помогут избежать перегрева и проблем со здоровьем в условиях аномально высокой температуры.