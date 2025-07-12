Максим Леонов: Рассмотрели жалобы дачников на закрытый проезд

Вместе с профильными заместителями и депутатом Саратовской областной Думы, руководителем управления «Саратовмелиоводхоз» Дмитрием Полуляхом провели выездное совещание по обращениям дачников садовых товариществ, расположенных в границах СКАД и оросительного канала. Это несколько тысяч дачных участков.

В настоящий момент в связи с дорожными работами на федеральной трассе здесь закрыт технологический проезд вдоль канала, который садоводы традиционно использовали для проезда к своим участкам. Дачники с пониманием относятся к необходимости улучшения транспортной ситуации на кольцевой автодороге, но обращают внимание на неудобства в связи с изменением схемы движения.

Хочу отметить, что данная ситуация временная, в самое ближайшее время съезд с трассы на технологический проезд вдоль канала будет открыт. В районе участка трассы между двумя большими дачными массивами дорожники обещают предусмотреть разворот.

Параллельно будут предприняты меры для обеспечения возможности открытия проезда через сам канал в районе СНТ «Авиатор». В целях безопасности здесь должны появиться ограждения, будет рассмотрена возможность текущего ремонта дорожного покрытия. Работы планируется начать уже на следующей неделе.